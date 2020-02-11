رجل أعمال إماراتي يتكفل بعلاج 146 ‪مريضا

تكفل رجل الأعمال الإماراتي خالد عبد الله يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كي أنفست في رأس الخيمة، بجميع نفقات تشخيص وعلاج 146 مريض من الحالات الذين يعانون من أمراض مختلفة في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة، إسهاماً منه بمد يد العون للمرضى وأسرهم، حيث تبلغ كلفة التشخيص والعلاج الذي يتلقونه 220 ألف درهم.

وتسلمت إدارة مستشفى خليفة التخصصي في رأس الخيمة الشيك بالمبلغ الإجمالي من رجل الأعمال خالد عبد الله، الذي أكد أن تلك المبادرة تأتي رداً لجميل دولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة التي وفرت سبل الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم على أرضنا الحبيبة، وفي ظل تنامي دور المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال والشركات في الدولة لدعم المرضى وأسرهم.

وعبر أهالي المرضى عن سعادتهم بمبادرة رجل الأعمال خالد عبد الله يوسف مثمنين وقفته إلى جانبهم، وإسهامه في وقف معاناتهم، مشيرين إلى أن المبادرة ليست غريبة على أبناء زايد، فهم دائماً سباقون لمد يد العون والمساعدة لكل محتاج على هذه الأرض الطيبة الذين لا تساعدهم إمكاناتهم المالية على تأمين المبالغ المطلوبة للتشخيص والعلاج.