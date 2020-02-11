جامعة الإمارات تنفق 70 مليون درهم لتمويل 210 مشروعات في البحث العلمي

المصدر: العين -داوود محمد

أكدت جامعة الإمارات أنها قامت بتمويل مشاريع أبحاث علمية بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون درهم خلال عام 2019 وتتراوح فترة تنفيذ المشروعات البحثية بين عامين وأربعة أعوام وشارك في تنفيذها أعضاء هيئة التدريس وطلبة الماجستير والدكتوراه.

شملت تمويل 210مشروعات بحثية توزعت على 76 مشروعا ضمن خطة المراكز البحثية بالجامعة، و58 مشروعا ضمن الخطة البحثية للعلوم الأساسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. وتمويل 4 مشروعات كبرى متعددة التخصصات و11 مشروعاً لأبحاث ما بعد الدكتوراه، وتمويل 61 مشروعاً بحثياً لأعضاء هيئة التدريس الجدد والذين انضموا إلى الجامعة خلال عام 2019.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي، على أن دعم المشاريع البحثية هو من أولويات استراتيجية الجامعة لتكون جامعة شاملة تركز على إعداد الأبحاث العلمية النوعية مع شركائها في القطاع الصناعي في تقديم حلول بحثية للتحديات التي تواجه الدولة والمنطقة، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير البحث العلمي بالجامعة بما يخدم الخطط الاستراتيجية ومتطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ويحقق مخرجات بحثية متميزة.

وأشار إلى أن الجامعة قد تبوأت المركز الأول مقارنة بالجامعات الأخرى على مستوي الدولة لعام 2020 وفق التصنيف الدولي (THE) وواصلت تقدمها، حيث اشتملت المخرجات البحثية على عدد 1094 مقالة علمية منشورة في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية محكمة وذلك طبقاً لقاعدة البيانات البحثية العالمية. (SCOPUS)

وأضاف أنه في إطار الخطة الطموحة للجامعة للنهوض بمخرجات البحث العلمي، أنشأت الجامعة 9 مراكز بحثية متخصصة في المجالات ذات الأولية الاستراتيجية للجامعة والتي تتطابق مع الأوليات الاستراتيجية للدولة. وتشمل تلك المراكز البحثية مركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والمركز الوطني للمياه ومركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية ومركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور ومركز الإمارات لبحوث الطاقة والبيئة ومركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة بالإضافة إلى مركز تحليل البيانات الضخمة ومركز الإمارات لأبحاث السعادة.