افتتاح مهرجان الفجيرة للفنون بعرض فني ضخم على كورنيش الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، بافتتاح المهرجان بعرض فني ضخم على كورنيش الفجيرة يتخللها أشعار للدكتور محمد عبد الله، والتي ستقام مساء يوم 20 فبراير الجاري بمشاركة نخبة من الفنانين منهم فنان العرب محمد عبده و الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي ، موضحا أن المهرجان سيضم سلسلة من العروض الفنية والمسرحية والموسيقية والتشكيلية والأدائية القادمة من مختلف قارات العالم بالإضافة إلى فنون شعبية من دولة الإمارات، تحت إخراج وسينوغرافيا الفنان السوري ماهر صليبي وموسيقا وليد الهشيم.

كما ستشارك فرق موسيقية وعروض غنائية وفنون شعبية ورقص معاصر، وسيحيي الفنانون شيرين عبد الوهاب، وعاصي الحلاني، وعبد الله بالخير، ووائل جسار، وفيصل الجاسم، والفنانة هند البحرينية، والفنانة السودانية ستونة، والمغنية تاميلا من كوستاريكا، وسليمان القصار، والفنانة فطومة، ومصطفى حجاج، وهزاع الضنحاني، ونانسي عجاج ، والفنانة جيسي، حفلات غنائية خاصة.