284.3 مليون درهم أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين" خلال 2019

المصدر: وام

ارتفعت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 284.3 مليون درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 20.7 % مقارنة مع 235.6 مليون درهم في العام 2018 .

ووفقا لبيان صحفي نشرته الشركة اليوم فقد زادت إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 29 % لتصل إلى 3.76 مليار درهم، مقابل 2.91 مليار درهم في عام 2018، كما سجلت صافي الأرباح الفنية نموا بنسبة 1.6 % لتبلغ 143.7 مليون درهم، مقابل 141.4 مليون درهم.

كما ارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 6.4 % ليصل إلى 393.2 مليون درهم، مقارنة مع 369.5 مليون درهم في العام 2018، وزادت أرباح الاستثمار بنسبة 48.3 % إلى 142.2 مليون درهم في نهاية العام 2019.

وعلى مستوى إيرادات الاستثمار فقد ارتفعت بنسبة 48.3 % إلى 142.2 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة مaع 95.5 مليون درهم في عام 2018.