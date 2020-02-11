«سعود المعلا الخيرية» تسدد فواتير كهرباء لـ107 مستفيدين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

سددت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين فواتير الكهرباء المترتبة على منازل 107 مستفيدين بقيمة مليونين و564 ألف درهم لصالح الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من مختلف مناطق الإمارة، وذلك بحسب الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والذي أكد أن تلك المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وقال الشيخ ماجد المعلا إنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تعمل المؤسسة على تقديم المساعدات للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود.

من جهته أوضح راشد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أن هذه المساعدات تأتي في إطار الاستراتيجية العامة للمؤسسة التي تعمل على تقديم الدعم والعون لجميع فئات المجتمع.