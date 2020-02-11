«العدل» تبحث تقييم خبراء الملكية الفكرية

المصدر: (أبوظبي - وام)

بحث المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل خلال لقائه اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وضع خارطة طريق لتقييم خبراء الملكية الفكرية، وذلك من خلال لجنة مقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول خبراء الملكية الفكرية أمام الجهات القضائية. كما بحث المستشار سلطان راشد المطروشي خلال استقباله وفداً من هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة محمد خليفة الحضري، سُبل التعاون بين الطرفين في مجال قيد الخبراء المتخصصين بالأوراق المالية والأسهم والسندات.