«صحة دبي» والنيابة العامة تتعاونان في إنجاز الربط الإلكتروني الموحد

المصدر: دبي - البيان

عززت هيئة الصحة والنيابة العامة بدبي شراكتهما، بمذكرة تفاهم، تم إبرامها أمس في مقر إدارة الهيئة، بهدف إنجاز عملية الربط الإلكتروني الموحد بين الجانبين، مواكبة للتحولات اللاورقية لحكومة دبي، وتأسيساً لمرحلة جديدة بين الهيئة والنيابة، فيما يخص القضايا والموضوعات المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يخدم المصلحة العامة والمجتمع.

وقع عن الهيئة معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن النيابة العامة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

آفاق التعاون

وتقضي مذكرة التفاهم بفتح آفاق التعاون بين الهيئة والنيابة، في مختلف التخصصات والمجالات ذات العلاقة، وتكاتف الجهود لتحقيق رؤية إمارة دبي، فضلاً عن تكثيف التواصل وتوفير قنوات تفاعلية لخدمة الأهداف المشتركة للطرفين، ودعم المهارات والأفكار المبتكرة والإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير العمل والأداء وتبسيط الإجراءات.

كما تقضي المذكرة كذلك بتبادل الأفكار من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي يعقدها الطرفان، إضافة إلى نشر البحوث والدراسات العلمية والمتخصصة لتعزيز الثقافة القانونية.

علاقة وثيقة

وقال معالي حميد القطامي: إن العلاقة بين الهيئة والنيابة العامة في دبي، علاقة وثيقة وتكاملية في كثير من الموضوعات والاهتمامات والأهداف التي تخدم الناس، مؤكداً أن مذكرة التفاهم ستفتح العديد من مجالات التعاون، خاصة ما يتعلق منها بالتشريعات والنظم والضوابط الطبية، التي تحرص الهيئة على العمل بموجبها وتفعيلها وتتطلع دائماً لتطويرها.

وأضاف معاليه أن الشراكة بين الهيئة والنيابة العامة، تعد فرصة مهمة لتبني المبادرات النوعية الداعمة لتوجهات مدينة دبي.

تقدم الإمكانيات

من جهته، أكد المستشار عصام عيسى الحميدان أن المذكرة الحالية تقدم الإمكانيات لتدعيم التعاون المتبادل بين الطرفين وتعزيز الثقة في العمل الحكومي، وممارسة الدور الفاعل فيما يتعلق بالجانب القضائي من الشكاوى والدعاوى والقوانين واللوائح الطبية، ويفتح هذا التعاون مع هيئة الصحة سبل تطوير قدرات العاملين في الجانبين من خلال ورش العمل وجلسات النقاش والحوار المعمق بحيث يسهم في تحقيق المنفعة والمصلحة العامة، ويطور الأدوات والممارسات والإجراءات، ويسلط الضوء على أهم الموضوعات التي تتطلب رفع كفاءة الأداء والتحسين النوعي في آليات العمل.