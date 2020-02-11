شركة سعودية تطلع على قدرات «نمر»

المصدر: (أبوظبي – البيان )

زار وفد من الشركة السعودية للصناعات العسكرية، برئاسة الدكتور أندرياس شوير،الرئيس التنفيذي، مقر «نمر»، الشركة الإقليمية الرائدة في صناعة الآليات العسكرية المدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن في الدولة، وقام الوفد بجولة في منشأة «نمر» الخاصة بتصنيع الآليات العسكرية المصفحة ذات المستوى العالمي. واطّلع الوفد الزائر على قدرات شركة «نمر» وإمكاناتها وخدماتها، وتم استعراض عدد من مركباتها الخفيفة والمتوسطة، بما فيها آليات «جيس 4X4»، و«عجبان 440A» و«عجبان 447 /‏‏‏ 447A» و«حفيت 630A»، و«ISV» و«جيس 6X6».