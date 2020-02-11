مناقشة مبادرات «مسار خدمات المواطنين»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، اجتماع فريق مسار خدمات المواطنين والذي يضم أعضاء من مختلف الجهات المعنية، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وفريق العمل في شرطة دبي من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط المعنيين بهذا الجانب.

واطلع معالي اللواء عبدالله خليفة المري، خلال الاجتماع على عدة مبادرات مقترحة وما تشتمل عليه من خطط تنفيذية ونتائج متوقعة تلبي احتياجات المواطنين، وتهدف هذه اللقاءات إلى دعم عملية إطلاق البرامج والمبادرات المعنية بمسار خدمات المواطنين على مستوى إمارة دبي، ورسم صورة واضحة يتم من خلالها تحديد المستهدفات، ووضع خطط واضحة المعالم تلبي طموح القيادة الرشيدة وتطلعاتها، وتضمن المستهدفات المرجوة من مسار خدمات المواطنين.

وقال معالي اللواء عبدالله خليفة المري، إن ما يتم العمل عليه سوف يسهم بشكل كبير في تلبية أهداف الحكومة ضمن مسار خدمات المواطنين، مؤكداً على أهمية الخروج بمبادرات وبرامج نوعية تحقق الأهداف المنشودة، داعياً فرق العمل بمختلف تخصصاتها ومحاورها إلى بذل الجهد للوصول إلى مخرجات تعكس مستوى التقدم والتطور في العمل المؤسسي.