محاكمة شاب عربي حاول الانتحار من سطح فيلا

المصدر: (أبوظبي - موفق محمد)

أنقذ منتسب في شرطة أبوظبي، حياة شاب عربي، أثناء محاولته الانتحار، بالقفز من على سطح الفيلا التي يقطن فيها، وذلك بعدما تمكن أفراد الشرطة من الوصول إليه في الوقت المناسب، ولكون مثل هذه الوقائع، تدخل ضمن الأفعال المجرمة قانوناً، تم إحالة الشاب إلى المحكمة، بتهمة الشروع في الانتحار.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ إلى الشرطة، يفيد بقيام شاب بتهديد أحد الأشخاص بسكين، ليتوجه أفراد الشرطة إلى موقع البلاغ، وفور وصولهم، بدأ المتهم بالركض والهروب وهدد الشرطة بأنه سيرمي نفسه والانتحار. وقرر قاضي محكمة أبوظبي، حجز الدعوى للحكم إلى 17 الجاري.