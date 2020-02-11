خدمات ذكية لوزارة الداخلية و«الهوية والجنسية»

المصدر: ( أبوظبي - البيان )

نظمت كل من وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أسبوع الابتكار في دلما مول الذي أقيم في الفترة ما بين 2 حتى 6 فبراير 2020 ضمن شهر الإمارات للابتكار 2020 تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، حيث قامت الوزارة بعرض عدد من الابتكارات والتقنيات المستخدمة والتي تأتي ضمن الأفكار استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، وفق توجهات حكومة الإمارات المرتكزة على الإبداع والتميز للمساهمة في تصميم المستقبل وصياغة شكل الحياة في دولة الإمارات.

ونظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع دلما مول، معرضاً لمدة 5 أيام لسكان أبوظبي، وأكدت الوزارة خلال معرض الابتكار على أهمية تبني الأفكار المبتكرة التي تشكل حلولاً جديدة للتحديات المستقبلية في تطوير العمل المؤسسي من خلال استخدام أحدث التقنيات.