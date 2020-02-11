تطبيق حكومة الفجيرة الإلكترونية يستقطب إبداعات الجمهور

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية بإدارة الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الدائرة والدائرة المالية بحكومة الفجيرة فعاليتين تزامناً مع أسبوع الابتكار لإمارة الفجيرة.

الفعالية الأولى هي «الفجيرة تبتكر» وهي عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية تم إطلاقه في عام 2019 وهو تطبيق يتيح للجمهور إضافة إبداعاتهم وأفكارهم في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة في حكومة الفجيرة، حيث تم استقبال العديد من الأفكار نسبةً لجهات عديدة ومختلفة في الإمارة، كما سيتم تكريم أفضل الأفكار الابتكارية المقدمة والتنسيق معهم في تنفيذ المشروع وتوجيههم للجهات المعنية، أما المبادرة الثانية هي هاكاثون الإمارات 3 وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، حيث يجمع هاكاثون الإمارات فئات المجتمع كافة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بأهمية تفاعل المجتمع وتكاتفهم وتفعيل قدراتهم وإبداعاتهم.

رؤية

يعقد هاكاثون الإمارات 3 لإمارة الفجيرة في مقر جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة في الفترة 16 وحتى 18 من الشهر الحالي، التي تجسد رؤية الإمارات وتوجهها بخطى حثيثة إلى ثورة التحول الرقمي ضمن آلية الذكاء الاصطناعي والابتكار والبيانات المفتوحة وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والمدن الذكية.