استعراض الخدمات الابتكار ية لـ«مركز حمدان بن راشد للموهبة»

المصدر: دبي - البيان

استقبل الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أول من أمس وفد جائزة خليفة التربوية برئاسة محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة، وأمل العفيفي الأمين العام، والدكتور خالد العبري وحميد إبراهيم أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث تفقد الوفد مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، واطلع على أقسامه المختلفة، والتي تقدم خدمات للطلبة والمجتمع في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين ودعم المبتكرين.

وقدم مسؤولو مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار الذي يضم مختبرات التصنيع (الفاب لاب) وقسم الموهبة، شرحاً حول الخدمات النوعية التي يقدمها لفئات المجتمع وخاصة طلبة المدارس والجامعات في مجال الإلكترونيات والطباعة ثلاثية الأبعاد والخياطة الرقمية والنجارة وقاعات الاردوينو والمسابقات والاكتشاف والفاب كيدز، كما اطلع الوفد على أبرز إنجازات المركز في مجال الابتكار والبطولات التي حققها قي المسابقات الدولية والمحلية.

وثمن محمد سالم الظاهري رئيس الوفد مبادرات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في مجال دعم التعليم والتي نتج عنها نقلة في الميدان التعليمي تجاه الجودة والتميز التعليمي وخاصة بناء قاعدة معرفية لمعايير التميز وإنجاز أول حقيبة اكتشاف للطلبة الموهوبين إلى جانب إنشاء مركز لرعاية الموهبة والابتكار والجوائز الدولية والإقليمية،