«دبي المالي» يرسخ الابتكار في الموظفين والمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ينظم سوق دبي المالي مجموعة متنوعة من الفعاليات الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في أوساط الموظفين والمتعاملين، وذلك خلال «شهر الإمارات للابتكار 2020».

وتأتي مشاركة السوق النشطة في هذه الفعالية الوطنية واسعة النطاق المخصصة للاحتفاء بالمسيرة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار وترسيخ تلك الثقافة في كافة المجالات، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى نشر ثقافة الابتكار وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.

وتركز استراتيجية «البورصة الذكية» في سوق دبي المالي على الابتكار وتطوير الحلول الذكية، وقد أسهمت تلك الاستراتيجية في ترسيخ مكانته الرائدة بين الأسواق المالية الأكثر ابتكاراً وتطويراً للخدمات الذكية إقليمياً وعالمياً من خلال مجموعته المتكاملة من الخدمات والحلول المبتكرة التي أطلقها السوق على مدى السنوات الماضية، ومثلت نقلة نوعية في أسلوب تقديم خدمات أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

أحدث التقنيات

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «أسفرت استراتيجية «البورصة الذكية»، التي يطبقها سوق دبي المالي على مدى السنوات الماضية، عن تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد تقديم الخدمات والحلول المبتكرة والتوظيف الأمثل لأحدث التقنيات».