ابتكارات حكومة الشارقة تستهدف تطوير منظومة العمل وخدمة المجتمع

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، الأجنحة المشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، الذي انطلقت فعالياته في 8 فبراير وتستمر حتى 14 فبراير الجاري، في هيئة الشارقة للكتاب. وبحثت ورش ثالث أيام شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، والتي بلغ إجمالي حضورها 532 مشاركاً، مفهوم الابتكار في قالب مختلف وجديد يهدف لخدمة المجتمع والارتقاء به من كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية، والصحية، والعلمية.

واطلع الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي خلال جولته على أبرز ما تم الوصول إليه من ابتكارات تهدف لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتسهيل آلية تقديم مختلف الخدمات للجمهور لتحقيق الحياة الكريمة لمقيمي إمارة الشارقة، وتحقيق التنمية المستدامة.

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وحضر اليوم الثالث المستشار سلطان بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي، والعميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، والدكتور العقيد علي بوالزود، نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، عبد الرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية في طيران العربية.