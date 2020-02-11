براءة الذمة برسالة نصية في كهرباء الشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

وفرت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خدمة ذكية جديدة للمشتركين للتيسير عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم ويمكنهم من خلال الخدمة الجديدة استلام شهادات براءة الذمة من خلال رسالة نصية تصل على الهاتف أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، ويستفيد من الخدمة الجديدة أكثر من 3 آلاف مشترك شهرياً، وتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة كأحد الأفكار والمقترحات التي استقبلتها الهيئة ضمن جلسات التطوير المستمر التي تنظمها الهيئة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتيسير الإجراءات.