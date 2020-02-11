جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات تستقبل مشاركات من 90 دولة

المصدر: دبي- البيان

تواصل بلدية دبي، جهود الإعداد لجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، واستقبال ملفات المشروعات المشاركة من جميع أنحاء العالم في الجائزة بشكلها الجديد، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، 19 فبراير الماضي، على هامش أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي، وتم التسجيل للمشاركة من أكثر من 90 دولة حتى الآن، ويتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 170 دولة في نهاية مرحلة التسجيل يوم 30 أبريل.

وتحظى الجائزة التي تنظمها بلدية دبي بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإقبال كبير للتسجيل والمشاركة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها لتشمل أعداداً أكبر من شريحة المشاركين العالميين، وكذلك مضاعفة المبالغ المالية المرصودة للفائزين في الفئات الخمس للجائزة إلى مليون دولار.

ويتم التسجيل للمشاركة في الجائزة من خلال موقعها على الإنترنت ‏‏‏‏، الذي يشهد كل يوم زيادة كبيرة ومستمرة في أعداد الزوار منذ فتح الباب لاستقبال المشاركات في سبتمبر 2019، وقد تجاوز عدد زوار الموقع الـ 70 ألف زائر من أكثر من 154 دولة حتى الآن، وكانت أعداد المشاركين في الجائزة منذ بدء إطلاقها عام 1996، قد وصلت 5200 مشروع من أكثر من 170 دولة خلال دورات الجائزة السابقة التي بلغ عددها 11دورة.

صيغة عالمية

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «دبي اليوم تترجم سياسة دولة الإمارات، نحو التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية وحماية البيئة على أساس التعاون الدولي المستدام، من خلال استمرارية جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات التي يتم تنظيمها كل عامين، ولتأتي في دورتها الـ12، بمنحها زخماً كبيراً وصيغة عالمية وتوسيع نطاق المشاركة في الجائزة، وتوافق موعد إعلان وتتويج الفائزين في نوفمبر المقبل بالتزامن مع تنظيم دبي للحدث العالمي الكبير إكسبو 2020 والقمة العالمية للحكومات».

فئات الجائزة

الجدير بالذكر أن جائزة دبي الدولية لأفضل الممارسات، تضم خمس فئات أو محاور، وهي:

محور التنمية العمرانية، ويشمل التخطيط الحضري والأماكن العامة، وتحسين المظهر العام.

محور البناء والتشييد الهندسي عن طريق أفضل الممارسات في بناء وتشييد المباني المستدامة والمبتكرة والذكية.

محور الغذاء لأفضل الممارسات في مجال توفير الأمن الغذائي والحفاظ على نظم الأغذية الحضرية.

محور البيئة الخاص بأفضل الممارسات في مجال تحسين البيئة ومعالجة التغيير المناخي والحد من التلوث.

محور البنية التحتية ويركز على أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحسين ظروف المعيشة.

التسجيل للمشاركة في الجائزة

‏‏‏‏www.dubaiaward.ae