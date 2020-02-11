حملة للحفاظ على المظهر العام في الشهامة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، حملة للحفاظ على المظهر العام وإزالة المشوهات تحت شعار «مظهر مدينتنا مسؤولية الجميع»، بمشاركة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي حثت الجمهور - من خلال خطبة صلاة الجمعة - على الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على المظهر الحضاري العام الذي تتمتع به المدينة. وهدفت الحملة إلى تعزيز دور المجتمع في المحافظة على المظهر العام، وتوعية الجمهور بأهمية حماية المجتمع من مخاطر مخلفات البناء على أمن وسلامة قاطني المنازل، وكذلك توفير بيئة صحية وآمنة تتوافق مع اشتراطات السلامة والوقاية .