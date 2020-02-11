ورشة حكومة دبي تختتم دورة كهرباء المركبات

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت ورشة حكومة دبي أخيراً دورة تدريبية قامت بتنظيمها بهدف تعزيز القدرات في مجال معرفة الأنظمة الكهربائية للمركبات، وتأتي هذه الدورة تماشياً مع جهود الورشة لتعزيز قدرات موظفيها وتمكينهم من المساهمة بفعالية في ضمان كفاءة وسلامة المركبات وتقديم خدمات رائدة في هذا المجال، وبالتالي دعم مساعي حكومة دبي ورحلتها نحو التميز، وركزت الدورة التدريبية، التي أقيمت على مدار أربعة أيام، على تدريب موظفي ورشة حكومة دبي لتزويدهم بفهم كامل للأنظمة الكهربائية الأساسية وتعزيز فهمهم لآلية تشخيص وحدة التحكم بمحرك المركبة وكيفية التحكم بها.