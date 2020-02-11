راشد النعيمي يطّلع على تطورات البرنامج النووي السلمي

المصدر: (عجمان - البيان)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وفداً من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، برئاسة المهندس محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث اطلع على آخر تطورات «البرنامج النووي السلمي الإماراتي»، الذي أصبح نموذجاً عالمياً للدول التي تتطلع إلى إطلاق برامج جديدة وعملاقة في الطاقة النووية السلمية لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.

وجاء خلال عرض المشروع انه تم إنجاز 93 % من الإنشاءات الكلية للمحطات النووية الأربع خلال نهاية العام الماضي، وذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية.

وقال الشيخ راشد النعيمي: نفخر بنهج دولتنا حيال تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية يحظى بالإشادة والدعم في أوساط المجتمع الدولي، وتهدف الدائرة إلى تعزيز مستوى الوعي العام ودعم وتطوير المبادرات الخاصة بالتوعية والتثقيف فيما يخص البرنامج النووي السلمي الإماراتي.