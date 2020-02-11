زيادة كميات أسماك الصافي والشعري

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تسجيل زيادة في كميات المصيد لأسماك الصافي والشعري بنسب 30 %، و17 % على التوالي كنتيجة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامناً مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل من كل عام.

وخلصت نتائج التقرير المسحي الذي أعدته الوزارة بناءً على جمع المعلومات من مناطق الإنزال وتسجيل بيانات القوارب والبيانات الخاصة بأسماك الشعري والصافي من حيث الكميات والأطوال، والتواصل مع الصيادين ومالكي قوارب النزهة والغواصين، إلى ازدياد كميات مصيد أسماك الصافي بنسبة 30.8 % بعد تطبيق القرار مقارنة بالأعوام التي سبقت تطبيق القرار، بالإضافة إلى زيادة متوسط أحجام الأسماك المصادة نسبة 9.4 % وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5 %، وهو الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار.

كما ازدادت نسبة مصيد أسماك الشعري 17.4 % مقارنة بفترة ما قبل تنفيذ القرار، كما زاد متوسط أحجام الأسماك، وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول أسماك الشعرى إلى 67.0 سم (طول شوكي) بزيادة قدرها 8.06 % بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19 %.

وأشاد أحمد الزعابي، مدير إدارة الأبحاث البحرية، بالتزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر خلال الأعوام الماضية، ما يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين.