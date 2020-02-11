سعود المعلا وسعود بن صقر يبحثان شؤون الوطن

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة «صقر بن محمد» أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وصاحب السمو حاكم أم القيوين خلال اللقاء الأحاديث الودية بشأن خدمة الوطن والمواطنين.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين.