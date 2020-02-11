طحنون بن محمد يحضر أفراح الفلاسي والفهيم بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام )

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس حفل الاستقبال الذي أقامه ناصر أحمد ثاني الفلاسي بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة أحمد محمد عبدالرحيم الفهيم، وذلك في مجلس المشرف في أبوظبي.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة. حضر حفل الاستقبال.. الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين والشيخ محمد بن بطي آل حامد ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.