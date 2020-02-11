تعزيز القدرات الفنية لمفتشي صالونات التجميل

المصدر: دبي - البيان

تنفذ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وبلديات مدينة أبوظبي، والعين، والظفرة، مجموعة من ورش التوعية لمفتشي إمارة أبوظبي، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لتعزيز قدراتهم الفنية في التعرف على آليات تسجيل الأجهزة والمنتجات الكهربائية ومنتجات مستحضرات التجميل التي يتم تسويقها في صالونات العناية الشخصية.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقد في مقر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في إمارة دبي، برئاسة الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، الذي أكد أنه تم الاتفاق على تنفيذ ورشة التوعية لمفتشي البلديات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وكذلك سيحضرها عدد من ملاك صالونات التجميل.

ودعا السعدي المستهلكين إلى تحميل تطبيق «مانع» الذي يعد بمثابة آلية وطنية للإبلاغ ومشاركة المعلومات للمستهلكين حول المنتجات غير المطابقة والمسحوبة من أسواق الدولة نتيجة تسببها في حوادث أو مشكلات مع تجارب المستهلكين، وهو أيقونة يمكن للمستهلكين تحميلها من تطبيق الهيئة ESMA المتوفر في متاجر «أبل» و«أندرويد».