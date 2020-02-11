«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 3 محامين جدد

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، اجتماعها الدوري الأول لعام 2020، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، رئيس اللجنة، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية لقرارات الاجتماعات السابقة، وتضمن الاجتماع، الموافقة على قبول قيد ثلاثة محامين في جدول المحامين المشتغلين لدى دائرة القضاء، وتجديد قيد سبعة من المحامين ممن انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، ونقل قيد محامٍ آخر لجدول المحاميين غير المشتغلين.

واطلعت اللجنة على خمسة شكاوى مقدمة ضد محامين، واتخذت بخصوصها القرارات المناسبة.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، على 13 طلب قيد مندوب في جدول مندوبي مكاتب المحاماة، واثنين من طلبات نقل القيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.