إقبال كبير على تذاكر الحفل الختامي لـ«صناع الأمل»

المصدر: دبي ـ البيان

شهدت مبادرة صناع الأمل، المبادرة الإنسانية الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء والمساهمات الإنسانية الملهمة على مستوى الوطن العربي، تفاعلاً جماهيرياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد إعلان تخصيص ريع حفلها الختامي لمشروع خيري إنساني ريادي على مستوى العالم العربي، مما سجل ارتفاعاً في مبيعات تذاكر الحفل المخصص ريعها لدعم مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في تغريدة عن تخصيص ريع الحفل الختامي لصنّاع الأمل هذا العام للعمل الخيري والإنساني قائلاً: «هذا العام يتبنّى حفل صنّاع الأمل مشروعاً إنسانياً عظيماً سيذهب ريع الحفل من أجله، مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، الهدف أن يصنع الحفل أملاً جديداً لآلاف القلوب المحتاجة لرعاية».

احتفاء

وشهدت صفحات «صنّاع الأمل» على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية والإعلامية التفاعلية التي تتابع أخبار المبادرة احتفاءً واسعاً من مختلف أنحاء العالم بالإعلان الذي أتى ليلبي حاجة إنسانية ملحّة وأعطى زخماً إعلامياً للمبادرة الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي.

قصص ملهمة

وتفاعلت العديد من الشخصيات الرسمية والإعلامية والفنية والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي مع محتوى الإعلان عن تفاصيل الحفل الختامي لتكريم صناع الأمل، وتداول الجمهور محتوى القصص الإنسانية الملهمة لصنّاع الأمل الذين خصصوا من وقتهم وجهدهم ومقدراتهم لصناعة الأمل ومد يد العون والمساندة للمحتاجين والفئات الهشة والمهمشة لتمكينها ودعمها.

أرقام قياسية

وسلط عدد من جمهور المبادرة الضوء على الأرقام القياسية التي سجلتها دورة هذا العام من مبادرة صناع الأمل، بما في ذلك تلقيها أكثر من 92 ألف ترشيح لمبادرات مشاركة من 38 دولة؛ 15 منها عربية تصدرتها جمهورية مصر العربية، و23 أجنبية تقدمتها ألمانيا من حيث عدد الترشيحات. كما اهتم عدد من متابعي المبادرة بتسجيل مشاركات المرأة في نسخة هذا العام نسبة 58% من مجموعة المبادرات المرشحة للقب صناع الأمل.

ثقة

وحول التفاعل الواسع مع المبادرة، قالت فاطمة البناي، مدير استراتيجية التواصل الاجتماعي في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «التفاعل الجماهيري الواسع، والشبابي على وجه الخصوص، مع مبادرة صنّاع الأمل في دورتها الثالثة يؤكد أهمية رسالتها الإنسانية التي تجدد الأمل في طاقات العالم العربي وتعزز الإيمان والثقة بقدرات الإنسان العربي، وتدعم الروّاد الذين يطلقون مبادرات فردية وجماعية، بمجهود شخصي أو دعم مجتمعي أو مؤسسي».

وكانت صفحات مبادرة صناع الأمل على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت مؤخراً فتح باب حجز تذاكر حفل التكريم الختامي الذي سيعود ريعه لدعم مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر.

وسيجري خلال الحفل تتويج «صانع الأمل الأول» والاحتفاء بأصحاب المبادرات الخيرية الملهمة الأكثر تأثيراً، وتسليط الضوء على النقاط المضيئة في تخصص صناعة الأمل في العالم العربي التي تعكسها كافة المشاركات والترشيحات والقصص الإنسانية الملهمة التي يحل أبطالها ومبادراتهم ضيوفاً على حفل التكريم.

ويحضر الحفل الأضخم من نوعه لدورة هذا العام من صناع الأمل أكثر من 12 ألف شخص في قاعة كوكاكولا أرينا بدبي في 20 فبراير 2020، وذلك بمشاركة نخبة من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومؤثري التواصل الاجتماعي العرب، وبحضوwر شخصيات بارزة في مجال العمل الإنساني والخيري والمجتمعي على مستوى العالم العربي.

ويحيي الفقرات الفنية والترفيهية لحفل صناع الأمل مجموعة متميزة من نجوم العالم العربي، ومنهم المطربة نوال الكويتية والفنانة الإماراتية بلقيس والفنان الفلسطيني محمد عساف والفنان الموسيقي العالمي RedOne، حيث يقدمون باقة من أجمل أغانيهم وأعمالهم الفنية.

بث الحفل

ويتواجد في حفل تكريم صنّاع الأمل العرب، والذي يبث عبر قنوات التواصل الاجتماعي، عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يصل إجمالي عدد متابعيهم إلى 50 مليوناً.

كما يحضره عدد من الفنانين والممثلين والإعلاميين البارزين على مستوى العالم العربي، ومن بينهم سعاد عبد الله وطارق العلي وقصي خولي وأحمد حلمي ومنى الشاذلي وعمرو أديب، وبمشاركة أكثر من 140 صحفياً وإعلامياً يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية لنقل فعاليات الحفل الذي سيُبثّ عبر عدد من القنوات العربية.

وتم طرح تذاكر حفل صناع الأمل عبر موقع مبادرة صناع الأمل الرسمي ومواقع الحسابات الرسمية الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.ArabHopeMakers.com أو الموقع الإلكتروني لـ«كوكاكولا أرينا» www.coca-cola-arena.com موقع الحدث.