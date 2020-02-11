لجنة إماراتية فلبينية تبحث التعاون

المصدر: ( مانيلا - وام )

انطلقت في العاصمة مانيلا أعمال الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في جمهورية الفلبين. وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور حمد سعيد الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين. في حين ترأس الجانب الفلبيني أنريكه مانالو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحضور جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة. وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها والمستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة.