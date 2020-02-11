«طرق دبي» تعزز الشراكة مع القطاع الخاص

المصدر: دبي- البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجعل دبي عاصمة للاقتصاد العالمي على مستوى المنطقة، ونظراً لأهمية المحور تم إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات التي من المرشح أن يتم تنفيذها عبر نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف فتح الآفاق أمام الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمية.

وقال إبراهيم الحداد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن الهيئة تلتزم بمبدأ الاستدامة المالية كهدف استراتيجي لتوجيه الاستثمارات المستقبلية، وإنها استطاعت الهيئة المضي قُدماً في هذا الاتجاه عبر إطلاق عدة مشاريع شراكة منها مشروع «اتحاد 71» و«ساحة ديرة» و«مظلات الحافلات».