جمعية الشارقة الخيرية تساعد 110 حالات مصابين بأمراض سرطانية

المصدر: (الشارقة - البيان)

ساعدت جمعية الشارقة الخيرية 110 حالات مرضية من المصابين بأمراض سرطانية مختلفة بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين درهم خلال العام المنقضي وحتى مطلع شهر فبراير من العام الجاري، وذلك ضمن حزمة المساعدات العلاجية التي تقدمها الجمعية لمستحقيها بالمقر الرئيسي وجميع إداراتها الفرعية في مدن البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: «أن المساعدات العلاجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير وبشكل خاص الحالات المصابة بأمراض سرطانية، حيث التأخير في علاجها يستنزف من صحة المريض والجمعية بصفتها جهة إنسانية خيرية، فمن واجبها القيام بدورها على أكمل وأتم وجه».