6 ورش في منتدى تحالف منظمات الأمراض غير المعدية

المصدر: الشارقة - البيان

شهد المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، أمس، ضمن فعاليات يومه الثاني، عقد ست ورش عمل، ركزت على تشجيع الحكومات والمجتمع المدني لاتخاذ إجراءات فاعلة في التصدي للأمراض غير المعدية، والتحديات التي تواجه المنظمات الدولية ذات الصلة في تحقيق التقدم بسياسات التدخل للحد من هذه الأمراض، إلى جانب استعراض قدرة البيانات على دعم إصلاح الأنظمة المعنية بالأمراض غير المعدية، فيما أكد خبراء رعاية صحية وباحثون ومسؤولو منظمات غير حكومية إقليمية ودولية، ضرورة تسريع خطوات المجتمع المدني لمكافحة الأمراض غير المعدية، وإنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات، وذلك من خلال التوصل إلى آليات وحلول جذرية تتصدى لهذه الأمراض.

وينظم المنتدى جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالتعاون مع تحالف منظمات الأمراض غير المعدية.