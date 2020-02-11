«إسعاف دبي» تطلع وفداً من أبوظبي على آلية عملها

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من إسعاف شرطة أبوظبي ومطارات أبوظبي برئاسة المقدم عمر الظاهري مدير إدارة الإسعاف في مديرية الطوارئ والسلامة العامة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وكان في استقبالهم ماجد الزرعوني رئيس قسم عمليات إسعاف المطارات والموانئ بالإنابة يرافقه عدد من قيادات المؤسسة وفنيي الطب الطارئ والإداريين، وذلك في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسة وشركائها.

واطلع الوفد على أفضل الممارسات المطبقة في مجال الخدمات الإسعافية التي تقدمها المؤسسة في مطارات دبي، حيث اطلع الوفد الزائر على إجراءات العمل وآلية توزيع النقاط الإسعافية في المطارات والخدمات الإسعافية التخصصية التي تقدمها المؤسسة لضمان سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية لكافة زوار إمارة دبي، وبحث الضيوف سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة وتبادل المعرفة في المجالات الطبية وخدمات الطب الطارئ والتي من شأنها تعزيز تجربة المتعامل وسعادته.

من جانبه عبر رئيس الوفد المقدم عمر الظاهري مدير إدارة الإسعاف في مديرية الطوارئ والسلامة العامة عن سعادته بتلك الزيارة، متطلعاً إلى تعاون مشترك يعزز العلاقات ويطور التبادل التقني والمعرفي متقدماً بوافر الشكر لمؤسسة دبي للخدمات على حفاوة الاستقبال، وتخصيص هذا الاجتماع لبحث كل ما من شأنه ترسيخ الشراكة وتقوية التعاون بين الجانبين.