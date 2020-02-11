«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يركز على التمسك بالقيم المجتمعية

المصدر: دبي ـ البيان

زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي يشارك في الدورة السادسة من معرض «واجهة التعليم» ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2020. وأثنت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على ما يوفره المركز من مواد ثقافية متخصصة وإصدارات ذات الصلة بالتراث الإماراتي، خصوصاً كتاب السنع الذي يستعرض جوانب مهمة من القيم المجتمعية الإماراتية.

اهتمام

وأشارت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، إلى اهتمام المركز بالحضور في المحافل الأكاديمية والثقافية واستهداف طلبة المدارس والجامعات لنشر الوعي حول الثقافة المحلية، لتمكين جيل واعٍ مدرك لمسؤوليته الوطنية في حفظ تراثه ومتمسك بقيمه المجتمعية. وأثار كتاب «السنع» لعبد الله حمدان بن دلموك، اهتمام الطلاب والطالبات لما يحتويه من مفردات وأسلوب مبسط في الشرح للقيم الاجتماعية الإماراتية وطريقة التعامل في عدد كبير من المواقف اليومية التي يتعرض لها الفرد. كما تم عرض أغلفة باقي إصدارات المركز تتيح للزائر فرصة المسح بالموبايل لتحميل نبذة عن كل كتاب.