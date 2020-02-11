«صحة أبوظبي» تتعاون مع مستشفى بر يطاني

المصدر: (لندن - البيان)

وقعت دائرة الصحة أبوظبي اتفاقية شراكة مع مستشفى «جريت أورموند ستريت» البريطاني للأطفال /‏‏ GOSH/‏‏ ليصبح المستشفى بموجبها مزود طب الأطفال المفضل لدى الإمارة عند ابتعاث المرضى لتلقي العلاج في الخارج.

وقع الاتفاقية - التي تهدف إلى إتاحة المجال أمام تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين - هند الزعابي مدير دائرة العلاج في الخارج بالإنابة في دائرة الصحة - أبوظبي ومات شو الرئيس التنفيذي لمستشفى جريتأورموندستريت، وذلك في مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن بحضور سلطان الظاهري مدير التدقيق الداخلي في دائرة الصحـــــة - أبوظبــــــي وعــــــدد من ممثلي دائرة التجارة الدولية في المملكة المتحــــــــــدة.

فيما قــــام وفد الدائرة بجولـــــــــة في مرافــــــــــق مركــــــز زايد للأبحــــــاث.