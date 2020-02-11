«معاً» تدشّن منصة «أخذ وعطاء» للابتكار الاجتماعي في ياس مول

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» أمس، منصة «أخذ وعطاء» للابتكار الاجتماعي في ياس مول، وكشفت عن برنامجها المكثف الذي يتضمن فعاليات متعددة ومشاركة متحدثين دوليين وورش عمل عن المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR، وعن دور الجامعات بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية مبتكرة للأطفال والعائلات.

وقد حضر إطلاق المنصة؛ التي تعتبر وجهة للراغبين في لقاء روّاد الأعمال الاجتماعيين والتعرف على طرق مبتكرة لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في أبوظبي؛ كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والعميد عثمان حاجي الخوري، مدير إدارة البعثات للقيادة العامة لشرطة أبوظبي ونافع الحمادي مدير قطاع الخدمات المساندة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

كما حضر الافتتاح سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، والدكتورة منى المنصوري من هيئة أبوظبي للإسكان، وجريج فيور، المدير المالي لشركة الدار العقارية.

وقد قام الحضور خلال الافتتاح بجولة في المساحة المخصصة التي قدمتها شركة الدار العقارية لهذه المبادرة كجزء من مساهمتها ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

وقد صُممت المساحة بأسلوب يأخذ الزوار في جولة للتعرف على قصة هيئة «معاً» والمبادرات الاجتماعية في أبوظبي، وتتضمن خمسة أقسام رئيسية وهي: انضم إلينا، وتزوّد بالإلهام، وتعلّم من الآخرين، وكوّن معارف جديدة، وشارك بأفكارك، حيث يتمكن الزائر من التواصل وتبادل الأفكار وطلب النصيحة من المتحدّثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

وخلال الافتتاح صرحت سلامة العميمي مدير عام هيئة «معاً»: «تعد منصة الابتكار الاجتماعي»أخذ وعطاء«مكانًا ملهمًا يعمل على تشجيع الجميع على التفكير في سبل مساعدة الآخرين في مجتمعنا.

