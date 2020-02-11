استراتيجية وطنية ذكية للتطوير المكاني

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، طاولة مستديرة، على مستوى الوزراء، وذلك على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في أبوظبي.

وقال معاليه إن فريق عمل وزارة تطوير البنية التحتية يعمل على إنجاز استراتيجية وطنية ذكية الأولى من نوعها، للتطوير المكاني لدولة الإمارات، وهي مشروع يستهدف وضع استراتيجية للتخطيط الحضري على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة في عملية التخطيط الحضري وتحديد الاحتياجات المستقبلية لمشاريع البنية التحتية من خلال عمل شمولي ومتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ورحب معاليه بالوزراء ضيوف الدولة المشاركين في المنتدى، وتحدث عن مساهمة الحكومات الوطنية في تعزيز الثقافة والابتكار في المدن، والقضايا التي تخدم ملف تخطيط المدن والتنمية الحضرية المستدامة، مؤكداً أن المحافظة على الثقافة والإرث تساهم في تكوين المستقبل.

وتقدم معاليه بالشكر الجزيل لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته لهذا المنتدى ودور سموه في جعل الإمارات من أكثر دول العالم أمناً وتماسكاً.