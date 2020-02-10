إطلاق الخطة التشغيلية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية2020

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أطلق الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2020 والتي تشكل خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة، والأجندة الوطنية 2021، ومئويتها 2071، وتضم الخارطة المكونة من 5 محاور مبادرات مرتبطة بالتطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإفرازات الثورة الصناعية الرابعة كاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف وقياس الإنتاجية.



منظومة تشريعية

وقال إن دولة الإمارات تنظر إلى المستقبل بروح مختلفة، وتتعاطى معه بإقبال وإيجابية، للتغلب على التحديات المحتملة، وتحقيق إنجازات ونجاحات أكبر، باستثمار كافة الإمكانات، والبحث عن الفرص المتاحة بعيداً عن الخوف والتقوقع، مشيراً إلى أن خطة الهيئة التشغيلية للعام 2020 توزعت على خمسة محاور رئيسة -يندرج تحت كل منها مجموعة مبادرات ومشروعات استراتيجية، وهي الذكاء الاصطناعي والموارد البشرية الرقمية في الحكومة الاتحادية، ومحور تعزيز وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، ومحور المنظومة التشريعية لإدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، والسعادة وجودة الحياة ونشر المعرفة في الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الابتكار ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على ترقية تطبيقها الذكي، وإطلاق مشروع «إنجاز» لأتمتة إجراءات خدمات الدعم المشتركة، وتعزيز نظام التوظيف الإلكتروني بخصائص الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع «مُمَكِّن»، وقياس الإنتاجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مشروع تصحيح بيانات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتدشين نظام التقارير الإحصائية الاستباقية، وإطلاق مشروع مستودع البيانات، وتعزيز بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد» بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدامه في إدارة المواهب في الوزارات والجهات الاتحادية.

تجربة المتعامل

وذكر العور أن الهيئة تسعى إلى تحسين تجربة المتعامل عبر نظام إسعاد المتعاملين، وتطوير البرنامج المعني بإعداد قيادات الصف الثاني في الهيئة وصقل قدراتهم، وإطلاق نظام إدارة الأفكار والمقترحات الإلكتروني،

كما ستطلق الدورة السادسة لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتدير ممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعمل على تطوير مصفوفة قياس مدى تطور إجراءات وممارسات الموارد البشرية، وإدارة مشروع المسرعات الحكومية للموارد البشرية (اتفاقيات مستوى الخدمة)، وتعزيز مؤشرات التوطين في الحكومة الاتحادية.

كما ستطلق الهيئة النسخة المعدلة من نظام إدارة الأداء الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وتدرس سلامة وتطبيق أنظمة وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتحديث برنامج «مسار» لرعاية خريجي الثانوية العامة، وتطور قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية؛ لمواكبة المتغيرات، كما ستجري عدة دراسات ومقارنات ذات علاقة بإدارة رأس المال البشري الحكومي، وتطلق الدورة الثانية لجائزة الشيخ منصور بن زايد لأفضل بحث في مجال الموارد البشرية، وتعقد النسخة العاشرة من المؤتمر الدولي للموارد البشرية، وتعزز كفاءة موظفي الحكومة الاتحادية من خلال مبادرتي «معارف» و«المورد»، وتعزيز نتائج دراسة السعادة والإيجابية في الحكومة الاتحادية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

خطة للتوطين

من جهته تطرق خالد المازمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام 2019، والتي كان منها إعداد خطة للتوطين على مستوى الحكومة الاتحادية ومتابعة مؤشراته، وتطوير نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» الذي يشكل نافذة ذكية لكافة خدمات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وتحديث تطبيقها الذكي، وإطلاق أنظمة إلكترونية جديدة من شأنها تسهيل عمل الموظفين في الحكومة الاتحادية، وإطلاق جائزة الشيخ منصور بن زايد لأفضل بحث علمي في مجال الموارد البشرية، كما احتلت الهيئة المركز الأول في مجال الممكنات ضمن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأداء الحكومي المتميز.

وأضاف: لقد فتحت الهيئة أبوابها لشركائها من داخل الدولة وخارجها؛ للاطلاع على تجاربها المميزة في مجال الموارد البشرية، حيث نقلت المعرفة إلى 36 وفداً محلياً ودولياً، كما أطلقت البوابة الإلكترونية لبنك المهارات الحكومية، وأعدت سلسلة دراسات وبحوث متخصصة استناداً لأفضل الممارسات العالمية، كما أطلقت بوابة للتدريب والتعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، ودشنت آلية جديدة لقياس كفاءة ونضج إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وواصلت العمل بالعديد من المبادرات النوعية مثل نادي الموارد البشرية، وبرامج الرفاه الوظيفي، وربط الإجازات المرضية لموظفي الحكومة الاتحادية بأنظمة الجهات الصحية في الدولة عبر نظام (بياناتي).