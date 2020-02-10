"الأرصاد": فرصة لسقوط الأمطار غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً مع سقوط أمطار متفرقة على فترات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 30 إلى 45 تصل إلى 60 كم/س على البحر ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً ..ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والمد الثاني عند الساعة 03:49 والجزر الأول عند الساعة 08:09 عند الساعة 21:14 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 10:58 والمد الثاني عند 23:50 والجزر الاول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 21 19 80 40

دبي 21 20 75 30

الشارقة 22 19 80 35

عجمان 22 20 80 35

أم القيوين 22 18 85 40

رأس الخيمة 23 18 85 45

الفجيرة 24 19 85 45

العين 24 18 75 25

ليوا 24 17 85 25

الرويس 21 17 85 35

السلع 20 17 80 40

دلما 20 18 85 45

طنب الكبرى 21 19 85 55

طنب الصغرى 21 19 85 55

أبو موسى 21 19 85 55