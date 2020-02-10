4 ملايين درهم قيمة جوائز مجموعة دبي للذهب والمجوهرات خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حملتها الخاصة لمهرجان دبي للتسوق الـ25 بنجاح، حيث حصل أكثر من 200 فائز على عملات ذهبية بقيمة 4 ملايين درهم. كانت الحملة الترويجية التي استمرت لمدة خمسة أسابيع تهدف إلى رفع مستوى تجربة المتسوقين، حيث قدمت المجموعة العديد من العرضو المذهلة لكل من المقيمين والسياح. بالإضافة إلى مفاجأة المتسوقين بـ75 قطعة نقدية كجوائز يومية.

خلال حملة مهرجان دبي للتسوق 2020، شهد تجار التجزئة هذا العام أقبال المشترين الآسيويين على الذهب عيار 22 قيراطًا والماس والمجوهرات، أما الأوروبيين ومشترين الألفي الجديدة، أظهروا اهتمامًا أكبر بـ 18 قيراطًا من الذهب والمجوهرات مع التصاميم الحديثة. بشكل عام ، شهدت منافذ البيع بالتجزئة المشاركة زيادة بنسبة 10-15٪ طوال فترة مهرجان دبي للتسوق على الرغم من التوتر الجيوسياسي وانتشار فيروس كورونا الذي أثر على تدفق السياح إلى دبي.

وفي هذا السياق صرح السيد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: " كانت حملتنا للعام الخامس والعشرين من مهرجان دبي للتسوق مبادرة مدروسة وأنا سعيد لأننا اختتمنا حملة ترويجية ناجحة أخرى لأكبر مهرجان للتسوق. كانت هناك بعض العوامل غير المتوقعة التي أثرت على إجمالي المبيعات خلال النصف الثاني من مهرجان التسوق، ولكن على الرغم من التحديات، كانت النتائج النهائية ملحوظة. حافظت حملتنا على زخم مستمر في قطاع الذهب والمجوهرات، وقد ترجم هذا إلى زيادة في متوسط القيمة لكل معاملة مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة السابقة. كان هناك الكثير من السياح من شبه القارة الآسيوية والعالم العربي وأوروبا من بين المشترين ، وهي علامة مشجعة للغاية. سنستمر في إطلاق حملات مبتكرة للحفاظ على مكافأة متسوقي المجوهرات في مدينة الذهب. "

تعد صناعة الذهب والمجوهرات في دبي واحدة من الصناعات القليلة التي تتحد تحت مظلة واحدة لتقديم مثل هذه الحملات الترويجية الكبيرة باستمرار طوال الـ25 عامًا الماضية. قامت المجموعة بمنح أكثر من 950 كيلوغرام من الذهب على مدار الـ25 عامًا الماضية، وهذا أكثر من أي مؤسسة أخرى في العالم.

من جانبه قال تشاندو سيرويا ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: "كمجموعة ، نفهم أن بعض العوامل لا يمكن السيطرة عليها. مثل الزيادة في أسعار الذهب والظروف الجوية غير المستقرة والتوتر الإيراني الأمريكي وانخفاض تدفق السياح لأسباب مختلفة، شهدت مبيعات المجوهرات تراجعًا في منتصف الحملة. ومع ذلك ، فإن إجمالي المبيعات المسجلة في نهاية الحملة واعدة للغاية. على الرغم من أن سعر الذهب أظهر اتجاهًا صعوديًا خلال الأسابيع القليلة الماضية من الحملة ، إلا أن نسبة المبيعات كانت معقولة بسبب الجوائز المذهلة والقيمة المقدمة ".

تم إجراء السحب الأخير لهذا الموسم في الثاني من فبراير بحضور السيد فتح الله عبدالله فتح الله (مدير، اقتصادية دبي)، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.