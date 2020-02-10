إستئصال ورم بالثدي يزن 20 كيلوجرام لشاب عشريني في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن طبيب في دولة الإمارات من استئصال ورم يزن 20 كيلوغرام من ثدي شاب إماراتي في العشرين من العمر.

وفي التفاصيل فقد تم تشخيص المرض الذي كان يعاني منه الشاب على أنه تضخم بخلايا الثدي ومن خلال التاريخ المرضي للشاب تبين أنه أجري عملية نقل وحقن دهون من منطقة البطن إلى الثدي قبل نحو.

وبعد فترة من عملية حقن الدهون تكون ورم كبير بالثدي وبعد عمل التحاليل والفحوصات اللازمة وتم تشخيص الحالة، تم تجهيز المريض للعمليات حيث أجريت له العملية في مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة من قبل الدكتور محمد السيد عراقي .

وتعد هذه الحالة من الحالات النادرة في سن الشباب، ولها انعكاسات نفسية على الشاب الذي يميل على إثرها للاختفاء وعدم الظهور أمام الناس.