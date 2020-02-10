المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن تحقيقها الأمنية رقم 4000 خلال مسيرة المؤسسة، للطفلة روضة (15 عاماً) إماراتية الجنسية التي تُعاني من مرض السكري الدرجة الأولى، وذلك في نطاق استراتيجيتها الإنسانية النبيلة لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

وتحقيقاً لأمنية روضة التي كانت عبارة عن بناء مسجد في دولة فقيرة، يحمل اسم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قامت المؤسسة، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ببناء مسجدٍ يحمل اسم الشيخ زايد بناءً على طلب روضة، تمّ افتتاحه مؤخراً في منطقة بوغابو بمحافظة غنتيبي في جمهورية أوغندا التي يبلغ عدد سكانها 11500 نسمة. يمتدّ المسجد على مساحة تصل إلى 220 مترا مربعا، ويتّسع لحوالي 450 مصلياً من الجنسين، كما يضمّ بئراً سطحية، وخزاناً للمياه وحمامات للوضوء.