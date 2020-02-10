حمد بن عيسى يستقبل مر يم المهيري

المصدر: المنامة - وام

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصخير، معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة زيارتها للمملكة بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين. ونقلت معاليها إلى الملك حمد بن عيسى تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم الطيبة لشعب البحرين بالمزيد من التطور والازدهار.

ورحب ملك البحرين خلال اللقاء بمعالي الوزيرة، وأعرب عن اعتزازه بالروابط الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وقيادة الشعبين الشقيقين، والتي تزداد قوةً في ظل الحرص المتبادل على تطويرها، منوهاً بمستوى التعاون والتنسيق الوثيق بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أعربت معالي الوزيرة عن بالغ الشكر والامتنان لملك البحرين على ما حظيت به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتها للمملكة، مؤكدةً الحرص على ترسيخ التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

واستقبلت قرينة ملك مملكة البحرين الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بقصر الروضة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري.