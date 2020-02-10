مدير عام محاكم دبي يتفقد مراكز الخدمة

المصدر: (دبي - البيان)

قام طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بجولة ميدانية على مقدمي الخدمة شملت (مركز وافي، البرشاء، برشاء مول، الطوار، إدارة الأحوال الشخصية)، وذلك في إطار حرص القيادة العليا بالدائرة على مد كافة جسور التواصل مع كافة الموظفين لتحقيق التكامل وتطوير الأداء والوصول إلى أعلى درجات التميز.

وأكد طارش المنصوري خلال زيارته لمقدمي الخدمة من الموظفين على ضرورة تقديم أرقى مستويات الخدمة للمتعاملين، والعمل على تذليل جميع المشكلات التي يواجهونها باستخدام كافة السبل المتاحة، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالأداء باعتبارهم الواجهة الرئيسية للدائرة.

كما أشاد بالجهود المبذولة من مقدمي الخدمة وشجعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع، وتحسين جودة مخرجات العمل، تحقيقاً لهدف الدائرة الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.