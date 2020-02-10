سلطان القاسمي يشهد انطلاق تحالف منظمات الأمراض غير المعدية

المصدر: الشارقة - البيان

أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على جهود المؤسسات والجمعيات المعنية بمكافحة الأمراض غير المعدية، بقيادة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، على الجهود المبذولة في التوعية للوقاية من خطر الأمراض غير المعدية، والحفاظ على حياة ملايين البشر حول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة، مساء أمس، أعمال الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيسة المؤسِّسة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «إن الكوارث التي تسببها الطبيعة والإنسان يهبّ لها القادة والمؤسسات بالتبرع والتدخل، وتُعقد لها المؤتمرات، وينزعج لأعداد الوفيات جميع الناس، لكن هناك وفيات بالملايين تنتهي حياتها على أسرّة المساكن والمستشفيات، إنها ضحايا الأمراض غير المعدية، ومن أهمها مرض السرطان الذي ما زال ينتشر حول العالم، ولولا الوقاية التي أنقذت مئات الآلاف من الأنفس كل سنة، فلن نستطيع أن نكبح جماحه».

وأكد سموه أننا نستطيع أن نتدخل لإيقاف ذلك الزحف الخطير، بوسائل شتى منها التحكم في التدخين، والتطعيم ضد جميع الأمراض التي عن طريقها تزداد نسبة الإصابة بالسرطان.

وتوّجت سمو الشيخة جواهر القاسمي، في حفل الافتتاح، سوسن جعفر، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان بوسام العطاء المتميز، تكريماً لجهودها في مسيرة عمل الجمعية ومبادراتها النوعيّة في التوعية بمخاطر الأمراض غير المعدية.

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