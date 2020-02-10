تفتيش 98 موقعاً لمشاريع الهدم بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أسفرت الحملة التفتيشية التي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي، والتي استمرت 5 أيام عن تفتيش 98 موقعاً إنشائياً ورصد العديد من المخالفات، كما حررت البلدية 3 مخالفات بحق المقاولين، بالإضافة إلى توجيه 12 إنذاراً، وعدد من الملاحظات والتوجيهات بهدف تحسين وتأمين عمليات الهدم في مواقع العمل والتقيد بمتطلبات الصحة والسلامة.

ودعت البلدية جميع المقاولين والاستشاريين إلى أهمية اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة الخاصة بعمليات الهدم في المواقع الإنشائيـة، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين بالمواقع وتقليل المخاطر الناتجة عن الهدم والمخاطر الأخرى التي يمكن أن تصيبهم أثناء أدائهم أعمالهم.

وتأتي هذه الحملة تعبيراً عن التزام دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة أبوظبي بحماية حياة العمال وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيـة وآمنة للعمال.