حاكم الفجيرة يعزي بوفاة والدة سالم حمدان الزيودي

المصدر: (الفجيرة - وام )

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله، فاطمة أحمد الحنطوبي والدة سالم حمدان الزيودي.

وعبر صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة ضدنا بالفجيرة، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. حضر واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة.