سلطان بن خليفة: جنودنا سطّروا أروع ملاحم المجد

المصدر: (أبوظبي - وام)

ثمّن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، البطولات والإنجازات والتضحيات التي قدمها جنودنا البواسل خلال مشاركتهم ضمن التحالف العربي في اليمن والدور البطولي والإنساني الذي قدموه خلال تلك المشاركة.

وأشار سموه إلى أن جنودنا سطروا أروع ملاحم المجد والعز، وكانوا درعاً واقية وحصناً منيعاً للدفاع عن وطنهم وأهلهم، ويداً تضمد الجراح وتغيث المحتاج.

وقال سموه إن أبناء قواتنا المسلحة هم فخر الوطن بحق، فهم سباقون إلى ميادين البطولة والشجاعة دون تردد ولا تهيُّب، يجودون بأغلى ما يملكون، فيقدمون أرواحهم رخيصة فداءً للوطن ودفاعاً عن أمنه ومصالحه العليا، ويسهمون إسهاماً فاعلاً في المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة الاحتفال الذي أقيم أمس للاحتفاء بجنودنا الأبطال المشاركين في اليمن.

وقال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان إن جنودنا البواسل، وهم يؤدون واجبهم المشرف، قدّموا كوكبة من شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم وهم ينصرون الحق ويفتحون طريق الأمل الفسيح أمام الشعب اليمني، فهم بحق تيجان فخر للبشرية جمعاء، يفتخر بهم وطنهم، وتفتخر بهم قيادتهم وأسرهم ومجتمعهم. وتابع سموه: «واجبنا تجاه قواتنا المسلحة كبير، بأن نؤازرهم، وندعو لهم، ونفتخر بهم، ونعتز بإنجازاتهم، ونغرس في أبنائنا تقدير تضحياتهم، والإشادة ببطولاتهم، وأن يتخذوهم قدوة في صفاتهم النبيلة، وتفانيهم في حب الوطن والدفاع عنه وبذل الغالي والنفيس من أجل عزته ومنعته».