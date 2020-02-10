عمار النعيمي: ترسيخ أمن الوطن والذود عن حماه

المصدر: (عجمان - وام)

عبر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عن فخره واعتزازه بجنود الوطن البواسل، مؤكداً أن القوات المسلحة لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ أمن الوطن والذود عن حماه وصون مكتسباته وتوفير الأمن والاستقرار للبلاد وتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء.

وقال سموه في كلمة وجهها بمناسبة احتفاء دولة الإمارات أمس بأبنائها البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن إن القوات المسلحة تحظى بدعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الذين يسيرون على خطى القادة المؤسسين في تعزيز روح الدفاع عن الوطن ودعم قضايا الإنسان.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان إن القوات المسلحة تجسد أسمى معاني الشجاعة والبسالة وترسخ نموذجاً فريداً يحتذى في صون الأوطان وحفظ الأمن والاستقرار وإعمار البلدان المنكوبة ومساعدة المحتاجين.

وقدم سموه الشكر والتقدير والامتنان لأفراد القوات المسلحة على دورهم الإنساني في اليمن على صعيد حماية الأرواح ومساعدة المرضى والجرحى وتأهيل المحافظات اليمنية المحررة وإعادة إعمارها وتقديم المساعدات لبناء المساكن والمدارس والمستشفيات ومنح المكروبين الأمل والقوة ليسهموا في نهضة وطنهم.