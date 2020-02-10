إطلاق برنامج تأهيلي في الدراسات القانونية

المصدر: (دبي - وام )

أطلق معهد دبي القضائي برنامج تأهيل الدفعة السادسة لدبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية المخصص للنيابة العامة بدبي، حيث سيطلع المنتسبون خلالها على شروحات وافية حول كل القوانين ذات الصلة بمهام النيابة العامة، كما سيتم تزويدهم بالمعلومات القانونية اللازمة لممارسة أعمالهم بكفاءة وفاعلية، وستسهم الدورة ذاتها في تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين.

وأشار القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي إلى الدور الذي يضطلع به المعهد في إعداد وتأهيل كل المشتغلين والعاملين بالأجهزة القضائية بالمؤسسات العدلية بالدولة.