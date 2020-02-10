دراسة لإنشاء مبانٍ سكنية للمواطنين بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، عن دراسة تصاميم هندسية لإنشاء مبانٍ سكنية في المستقبل للمواطنين بالإمارة، وقال الأفخم: إن الإمارة تحدها تضاريس جبلية صعبة، وعليه، تم دراسة الحلول، والنظر في هذا النمط الإسكاني، نظراً لافتقار الإمارة إلى مساحات الأراضي التي يمكن بناء مساكن للمواطنين عليها، والهدف هو إنشاء بنايات سكنية تلبي حاجة المواطن من السكن الملائم، في ظل زيادة التوسع العمراني في الإمارة، وزيادة الكثافة السكانية.

وأكد الأفخم أن دراسة مثل هذه المشاريع، سيقلص مدة الانتظار والبحث عن أراضٍ، بتوفير خيارات السكن الملائمة، ومقومات العيش الكريم لكل أسرة مواطنة، وأوضح حرص البلدية على توفير متطلبات المواطنين من سكن مناسب، يتماشى مع رؤية الدولة العصرية، وبناء بنايات سكنية للمواطنين، تحقق السعادة والأمان لقاطنيها.