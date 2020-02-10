560 مهمة ميدانية للتفتيش الجمركي بمنافذ الدولة في 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت وحدة التفتيش الجمركي الأمني (K9) بالهيئة الاتحادية للجمارك في تنفيذ 560 مهمة تفتيش ميدانية باستخدام الكلاب الجمركية في المنافذ الحدودية بإمارات الدولة كافة خلال العام الماضي، أسفرت عن ضبط 16 ضبطية لمحاولة تهريب مواد مخدرة.

وتقوم الوحدة، التي يبلغ عدد المشرفين بها 7 مشرفين والمدربين 50 مدرباً، بتفتيش حقائب المسافرين والحاويات والطرود البريدية والمركبات والسفن والبواخر على حد سواء، باستخدام الكلاب الجمركية المدربة للكشف عن محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والمواد المتفجرة.

ويبلغ عدد الكلاب الجمركية بها 50 كلباً.

60 مهمة

وتشير بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن متوسط عدد المهمات التفتيشية الميدانية لكل مدرب بلغ أكثر من 60 مهمة، وأوضحت الهيئة أن نسبة المنافذ الجمركية التابعة للإدارة العامة للجمارك بأبوظبي من إجمالي عدد مهمات التفتيش الميدانية لوحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 بلغت 22%، بينما بلغت حصة المنافذ التابعة لكل من جمارك دبي 31%، وجمارك رأس الخيمة 27%، وجمارك الشارقة 17%، وجمارك عجمان 3%.

وبلغ متوسط عدد المهمات للكلب الجمركي الواحد 56 مهمة تفتيشية.

وقال أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن وحدة التفتيش الجمركي الأمني K9 تمارس دورها في الرقابة والتفتيش على حقائب المسافرين والحاويات والطرود البرية والسفن والبواخر انطلاقاً من القانون رقم (8) لسنة 2015 الذي منح الهيئة سلطة الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة في المنافذ الجمركية بالدولة بالتنسيق مع دوائر الجمارك المحلية، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة.

تعزيز

ولفت أحمد عبد الله بن لاحج إلى أن وحدة التفتيش الجمركي والأمني K9 تم إنشاؤها في عام 2018 بدعم من وزارة شؤون الرئاسة بهدف تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية الحدودية للدولة بأنواعها البرية والبحرية والجوية والبريد.

ثلاث شعب

وذكر عبد السلام الشامسي مدير وحدة التفتيش الجمركي والأمني K9 أن الوحدة تضم ثلاث شعب رئيسة هي «الدعم والرعاية الصحية»، و«المهام الأمنية»، و«التأهيل والتدريب»، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على توفير الاحترافية والريادة والكفاءة لطاقم الوحدة عبر تنفيذ برنامج تدريبي عالمي مكثف، حيث بلغت الحصة التدريبية للمدربين أكثر من 60 ساعة.